4月24日より東京・池袋のサンシャインシティ 展示ホールAにてスタートする仮面ライダーアギト25周年記念「真アギト展」に関連して、東京会場開幕前日となる4月23日19:00より「真アギト展」の魅力を伝える特集番組がTOKYO MXでの生放送と、東映特撮YouTubeOfficialの生配信が行われる。○生放送「真アギト展 前夜祭スペシャル！」特別番組「真アギト展前夜祭スペシャル!」は、TOKYO MXでの生放送と、東映特撮YouTubeOfficialでの生