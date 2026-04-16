【モデルプレス＝2026/04/16】モデルの松元絵里花が4月15日、自身のInstagramを更新。福岡旅行のプライベートショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】30歳「王様のブランチ」リポーター「鼻がそっくり」祖母顔出し公開◆松元絵里花、旅行で祖母との2ショット松元は「大好きおばあちゃん。この間の年末年始に会えたかったからやっと会えて嬉しかったな。本当に可愛いなー」（※原文ママ）とつづり、写真を複数枚投稿。祖母と一