【モデルプレス＝2026/04/16】“小学生姫ギャル”として小学生世代から絶大な人気を誇る、モデル・タレントとして活躍するりりぴの保護者によるInstagramが4月15日に更新された。ヘアカラーする様子に反響が寄せられている。【写真】小学生姫ギャル「天使かと思った」ショッキングピンクのド派手ヘア◆りりぴ、ヘアカラー動画公開投稿では「一流ぷりんせす〜」「 ismでりりぴんくに変身しちゃったよっ」とつづり、行きつけの美容院