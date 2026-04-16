情報番組「ミヤネ屋」（読売テレビ・日本テレビ系）の2026年4月16日放送回で、出演していた亀井正貴弁護士が体調不良になり、司会の宮根誠司氏がとっさにサポートする場面があった。「体調を崩されまして、念のため病院に行かれました」番組では、行方不明になっていた京都府南丹市の小学6年生の男児が遺体で発見された事件を特集。15日に養父が死体遺棄を認め、16日には殺害についても関与を認める供述をしたことが複数メディアで