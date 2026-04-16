日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１６日、サッカー日本代表のナショナルコーチングスタッフに、元日本代表ＭＦ中村俊輔氏が就任することが決定したことを発表した。協会を通して、中村氏は「このたび、スタッフの一員として日本代表コーチを務めさせていただくことになりました。ワールドカップ本大会を目前に控えた重要な時期に自身が加わることによる影響について慎重に考えましたが、森保監督から熱く力強いお言葉をいただき、