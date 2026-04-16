◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―ＤｅＮＡ（１６日・神宮）ＤｅＮＡのヒュンメルが「２番・左翼」でスタメン出場。１点ビハインドの３回２死二塁では、ヤクルト・岩田の打球がレフト前方に高々と上がったが、強風にあおられた打球をヒュンメルがまさかの落球。打球はグラブをかすめ、顔面を直撃した。二塁走者はホームインで２点目を刻み、岩田は二塁へと進んだ。ヒュンメルは何度も首をかしげ、自らの失策に納得がいかない様