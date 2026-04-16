中東情勢の影響であさってから休業を予定していた砺波市温水プールは、一転して営業を継続すると発表しました。重油の仕入れ先が見つかったということです。砺波市はきょう、水を温める際などに使う重油を調達できないとして、あさってから臨時休業する予定だった温水プールについて、営業を継続すると発表しました。プールの指定管理者が重油の供給元を探し続けていたところ、当面の間、重油を調達できる事業者