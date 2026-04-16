中東情勢の緊迫化をめぐり、県内の中小企業の5割が「すでに影響が出ている」としていることが経営者団体の調査で分かりました。県中小企業家同友会は今月、会員企業437社を対象に中東情勢の緊迫化の影響について調査し、100社から回答を得ました。それによりますと、全体の5割の企業が「すでに影響が出ている」と答えたほか、3割余りの企業が「今後影響が出る可能性がある」としました。特に、石油由来の製品を多く扱う製造業や建