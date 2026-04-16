立山黒部アルペンルートのきのうの開通に合わせ、富山空港と韓国ソウルを結ぶチャーター便の運航がきょうから始まり、さっそく多くの観光客が訪れました。きょう午後2時すぎに富山空港に到着したのは、アシアナ航空が運航する韓国ソウルからのチャーター便です。国際線の到着ロビーでは、最初の便の到着を記念して、県の職員や県日韓親善協会のメンバーなどがパンフレットを配布したり