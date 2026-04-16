一方、砺波市では今月22日から「となみチューリップフェア」が始まります。きょうは、プリンセスチューリップらが見どころをPRしました。北日本放送を訪れたのは、プリンセスチューリップの前田結衣さんとフェアの関係者です。今年のテーマは「想いをつなぐとなみ花物語」で、会場では去年よりも50万本増えて350万本、300品種のチューリップを楽しむことができます。また、今年は高さ4メー