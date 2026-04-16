わかりやすく奥さん以外には優しいですね…。で、お弁当はどうするつもり!? 娘をダシに使うな！旦那さんの思いやりのなさに限界を感じているのですが、いかんせん外面がいいため周りからは理解してもらえず…!?>>【まんが】妻にだけ優しくない夫(ウーマンエキサイト編集部)