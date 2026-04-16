◇パ・リーグロッテ−日本ハム（2026年4月16日ZOZOマリン）ロッテのネフタリ・ソト一塁手（37）と三塁コーチャーの伊志嶺翔大外野守備走塁コーチ（37）の間で、まるでサッカーのような不思議な“珍プレー”が起きた。3−3の5回1死一塁で、藤岡が左前打。一塁走者のソトが三塁を狙うと左翼手の西川が三塁へ送球したが、その球がバウンドしてソトの足元へ。それを勢いよく走ってきたソトが「蹴飛ばす」形になると、鋭く蹴