「福岡チャンピオンカップ・Ｇ１」（１６日、福岡）１号艇で人気を集めた上野真之介（３８）＝佐賀・１０２期・Ａ１＝がインから逃げ切って１着。Ｇ１は実に１３回目の優出にして初、通算では３９回目の優勝を飾った。２着には２コースから差した地元の仲谷颯仁（福岡）、３着には重木輝彦（兵庫）が入った。Ｇ１の優勝戦に挑戦すること１３回目にしてようやくタイトルに手を届かせた。上野がインから逃げ切ってＧ１初制覇。