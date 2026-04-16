中東情勢の石油関連製品への影響を巡って、16日午後6時半ごろ、高市総理大臣は政府が備蓄する医療用手袋5000万枚を放出すると表明しました。高市総理：国がパンデミックの発生に備えて備蓄している医療用手袋を、手袋の確保に支障をきたしている医療機関向けに5月から5000万枚放出します。中東情勢の関係閣僚会議で高市総理は、「一番茶のシーズンを迎える緑茶について、事業者への重油の供給が決まった」ことなども明らかにしまし