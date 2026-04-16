ISSEI（22）が16日、初日を迎えた主演舞台「ぽっぷす？」取材会を東京・丸の内の東京国際フォーラムで行った。売れないロックバンドメンバーたちの青春群像劇。生バンドでパワフルな歌声を披露した。「初めて舞台の劇中で歌を歌うので、いちばん見てもらいたいのは歌」とし、「プレッシャーはめちゃくちゃありましたが、ごはんにみんなで行ったり、プライベートからコミュニケーションを重ねて育てていった舞台です」と自信をみせ