SNS上ではファンとの親密なコミュニケーション動画が次々と拡散され、“リリイベ王子”として圧倒的な支持を得ているアイドル・前田大翔。 かつてSMAPや嵐に憧れた少年は、10年のグループ活動と『timelesz project -AUDITION-』を経験し、今、一人でステージを背負う覚悟を決めた。本インタビューでは、新曲の制作秘話はもちろん、意外な「お笑い好き」の一面や、ファンを「共に風船のように上がって