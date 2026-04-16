レアル・ソシエダの久保建英（24）が4月12日に自身のInstagramを更新し、負傷からの復帰を報告した。投稿ではバスク語と日本語で復帰を伝え、試合中の写真を公開。久保は11日のアラベス戦で約3カ月ぶりに実戦復帰し、途中出場から1アシストを記録している。 【画像】浅野拓磨、31歳の誕生日に“銀髪”オフショット公開！「髪色ステキ」「年々カッコ良さがましてます」 公開された写真では、青と白の縦じまユニホー