2007Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹£²Éô¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¤Ç¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢²£ÉÍFC¡¢¾¾ËÜ»³²íFC¤Î£µ¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¤·¡¢2025Ç¯Ëö¤Ë19Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿°ËÆ£æÆ¡£10Âå¤Îº¢¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥»¥ó¡¦¥ô¥§¥ó¥²¥ë´ÆÆÄ¤ËºÍÇ½¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡ÈÏÂÀ½¥¢¥ó¥ê¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤Ã¤¿¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤­¤ÊFW¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê