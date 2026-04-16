4月14日、俳優の佐藤二朗と女優の橋本愛が主演を務めるドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）の第1話が放送された。初回からシリアスあり、笑いありな展開で視聴者から好評だが、橋本は思わぬところで反発されているようだ。同作は、同じ部署に夫婦で所属することを禁止する暗黙のルールがある東京・中野区の警察署が舞台。「刑事課に所属する四方田誠（佐藤）と鈴木明日香（橋本）は抜群のコンビネーションを誇る名バディで