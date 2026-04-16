安達優季容疑者がどのような人物なのか。容疑者を知る人物に話を伺いました。【写真を見る】「机を投げたのは怖くなって…」安達容疑者の実家の近くに住む人たちに聞く容疑者の人物像「生徒会長だった」突然キレたことも…容疑者の人物像は？記者（16日午後0時半ごろ）「安達優季容疑者が車両に乗り込んでいるものとみられます。幕や傘で覆われていて、その表情を伺い知ることはできません」正午過ぎに送検された安達優季容疑者（3