人気漫画『ブルーロック』の実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）の追加キャストが発表され、剣城斬鉄役は俳優・樋口幸平が担当する。あわせてビジュアルが公開された。【写真】顔そっくり！実写映画『ブルーロック』剣城斬鉄ビジュアル演じる剣城斬鉄は、爆発的な加速力と左足から放つシュートが武器で、トレードマークはメガネ。知的な雰囲気を醸し出しているが、実際は難しいことは苦手で、それを隠すため難しい言葉を無