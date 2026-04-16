熊本地震の本震から10年となる16日、地元出身の木原官房長官が現地で復興状況などを確認しました。木原長官は、熊本県内の全ての市町村が合同で行った追悼式に出席したのち、2052年度の完全復旧を目指して修復作業が続く熊本城や、被害を受けた農地の復興状況、地震後に整備された県庁の防災センターなどを視察しました。木原長官は視察後、「復旧・復興が着実に進められてきたことをこの目で再確認した」と述べた上で、地震の経験