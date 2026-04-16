双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、親戚の助けを得られる感謝を綴っています。 【写真を見る】【 中川翔子 】父・勝彦さんの姉・恭子さんが協力「親戚のヘルプがありがたすぎる」「双子が親戚みんなを繋げて会わせてくれてる」翔子さんは「今日もバタバタ双子デイズ！本当に親戚のヘルプがありがたすぎる」「今日は勝彦さんのお姉さん恭子ねえちゃんがきてくれた、助