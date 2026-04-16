Image: 2mug こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。たまにしか使わないカードを探してもたつくことはよくある話ですが、特にデートやビジネス会食といったシーンでは避けたいところ。ということで今回は、収納も支払いもスマートな長財布「1ssi slim（イッシ スリム）」をご紹介します。財布や革製品の老舗「CYPRIS（キプリス）」の技術により生まれ