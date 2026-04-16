睡眠にまつわる研究は、人の脳波の存在が発見された1920年代に始まった。そこから約100年、少しずつその謎が解明されてきている。特にここ数十年は、ショートスリーパーの遺伝子変異や眠気のメカニズムが発見されるなど、研究は大きく発展。その最新情報を睡眠学の世界的権威・柳沢正史教授に聞いた。 睡眠学者・柳沢正史教授筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構（WPI-IIIS）機構長・教授。医学博士。1998 年に睡眠覚醒を制御す