シロカは、しゃがむことなく、足で軽く触れるだけで基本的な操作ができる扇風機「DCリビング扇風機 しゃがみま扇」を2026年5月15日に発売します。実売価格は1万2980円（税込）。 「DCリビング扇風機 しゃがみま扇」 記事のポイント シロカのアンケート調査によれば、扇風機を「足で操作したことがある」「ほとんど足で操作している」と答えた人は全体の約80%にも上ります。このほか、「手で押さないとだめだと分かってい