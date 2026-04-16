娘のお友達は敬語も使えて挨拶もできるとても良い子なのですが、私はちょっぴり苦手。その子の言動にモヤモヤしていると、ある言葉でハッとしてしまい！？今回は筆者の友人から聞いたエピソードをご紹介します。 決めつけ禁止！ 娘の友人の意外な本音！！