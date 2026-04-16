グラビアアイドル・林ゆめが、4月14日発売の「週刊SPA!」(扶桑社)4月21日号で人気企画「推し撮」に登場した。 【写真】美しい曲線！くびれ女王の平成ギャルも似合ってる 圧倒的な美貌のくびれ女王がセクシー平成ギャルに大変身。透け感ある黒のランジェリーで寝そべって美ワキ全開＆たわわな果実を披露したり、ゲームセンターではビキニ＆ルーズソックスで椅子に腰掛けて女性らしい美しい曲線