◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）ライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）の上原佑厩舎が開業して３年１か月。騎手別騎乗数および勝利数で、佐々木大輔騎手（２２）はどちらも３位の６９戦９勝を挙げている。「先生が堀厩舎にいたときからお世話になっているんです」。父・幸二助手と同じ名門厩舎に所属していたトレーナーとは、開業以前からの縁だ。「先生もそうです