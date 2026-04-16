日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１６日、都内で理事会を開催し、サッカー日本代表のナショナルコーチングスタッフに、元日本代表ＭＦ中村俊輔氏を新たに選任した。北中米Ｗ杯まで約２か月というタイミングでの入閣。契約期間は森保監督、他コーチと同じくＷ杯後までの短期となるが、ＪＦＡの山本昌邦技術委員長は「５年、１０年先の代表チームを託せるような人材の有力な候補の一人でもあると考えています。彼がスタッフとしてＷ