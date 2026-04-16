車のライトに照らされ道路を歩く、犬のような姿。オオカミです。目撃者：最初はシカだと思って、ライトで誘導したんです。でもよく見てみたらオオカミでした。4月8日、韓国テジョンの動物園からオオカミ1匹が脱走。1週間以上が経っても捕獲作戦が続いています。そして13日に新たに目撃されたのは、動物園から約1.8km離れた、山道。脱走から丸4日以上が過ぎていました。警察などが網で捕獲を試みましたが、オオカミは包囲網を突破。