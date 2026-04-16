大相撲の春巡業が１６日、横浜市のぴあアリーナＭＭで行われた。巡業で時折、行われる観客から力士への質問コーナーには小結・熱海富士（伊勢ケ浜）、幕内・王鵬（大嶽）、翔猿（追手風）が登場。熱海富士が“珍回答”で沸かせた。まずは「好きな食べ物」を聞かれ、翔猿が「グラタンです」、王鵬が「ピーマンです」と応じたが、熱海富士は「すき家です」。食べ物ではなく、大手牛丼チェーンの名前を挙げた。さらには「最近あっ