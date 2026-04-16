アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議では核開発問題をめぐり意見の隔たりが残っているとロイター通信が報じました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議を仲介するパキスタン軍のムニール陸軍元帥は15日、イランを訪問し、アラグチ外相らと2回目の協議の実現に向けて話し合いを行っています。ロイター通信は16日、イラン高官の話として一部の分野でアメリカとイランの間で、意見の相違が縮まり協議の開催に向けて「期待が