愛媛・松山市を流れる川。大量の植物で埋め尽くされています。その正体は、肉料理の付け合わせの定番野菜「クレソン」。近隣住民：もう10年くらい前から、ものすごく繁殖してる。昭和のはじめ、愛媛県に食用として持ち込まれましたが、野生化。生態系に被害を及ぼす恐れがあるとして、環境省が「重点対策外来種」に指定しています。川のそばの、側溝にも。近隣住民からは「（側溝が）狭いから雨が降るとあふれる可能性がある」「大