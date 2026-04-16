街路樹に突っ込み、大きく壊れた車。前の部分は跡形もなくなり、辺りには、破片や木くずが散乱しています。すぐ後ろには、別の車も街路樹に衝突。フロントグリルが外れ、ボンネットが大きくめくれ上がっています。現場は、北海道・函館市にある交差点。道路を直進していた黒い車が、交差する道から来た車と衝突。さらにその後、黒い車は交差点を右折しようとしていた白い車とも衝突したとみられます。2台の車は、そのまま街路樹に