歌手の倖田來未（43）が16日、自身のインスタグラムを更新。春らしい“桜カラー”の新ヘアカラーを披露した。「桜の花びらがそろそろそーろ、散ってきてしまっていますが、せっかく春なので桜カラーにしてみました！」とつづり、新ヘアカラーのオフショットを公開。ダウンスタイルや三つ編み姿を披露し、「思ってたより、だいぶピンク」と印象を語った。フォロワーからは「似合ってます」「可愛い妊婦さん」「ピンクかわいー