ＮＨＫ総合のニュース番組「ほっと関西」（関西ローカル）の月〜水曜キャスターを務める二宮直輝アナウンサー（４１）が１６日、大阪市のＮＨＫ大阪放送局で行われた取材会に出席した。３月まで「のど自慢」の司会を担当した二宮アナは「のど自慢という番組を担当している中で、目の前にいるお一人お一人の思いに向き合って、寄り添う大切さみたいなものを感じてきた。番組の形は違うが、この部分は同じ。お伝えする情報を、背