住宅をまるごと飲み込んだ真っ赤な炎。広島・東広島市の住宅街に破裂音が響き渡ります。16日午前6時半過ぎ、火元の家に親子で住む40代の息子から、「火が出ている。逃げ遅れた人がいる」と通報が寄せられました。目撃者によりますと、火は瞬く間に広がったといいます。目撃者：真っ黒い煙が2階から上がった。息子さんが窓を開けて瓦屋根の上に座り込んでいるのは見た。火は約2時間半後にほぼ消し止められましたが、40代の息子がけ