スポーツです。アメリカのプロバスケットボール・NBAとBリーグの話題を続けてお伝えします。今月19日からプレーオフ1回戦に臨むロサンゼルス・レイカーズ。主力としての活躍が期待される富山市出身の八村塁選手が日本時間のきょう早朝、抱負を語りました。八村塁選手「プレーオフっていうのは1ラウンドで4回勝たないといけない 同じチームに、自分としても気持ちの中でも一発勝負という