◇パ・リーグソフトバンク―楽天（2026年4月16日北九州市民）ソフトバンクが初回に柳田悠岐が先制の3号3ラン、3回に山川穂高が5号ソロを放った。今季17試合目でチーム本塁打は17本。日本ハムが抜けているが、12球団で2番目のハイペース。この2本塁打の時点で143試合に換算すると1試合1本ペースのシーズン「143本塁打」。ソフトバンクのチーム本塁打が試合数を超えるのは183本塁打した2019年シーズン以来7年ぶりとな