人気お笑いコンビが、ネット上で大きな反響を呼んでいる自身の再現ネタに対し、驚きと喜びの混じった心境を明かした。【映像】本人も絶賛！かまいたちのモノマネ（実際の様子、28分10秒頃）かまいたちがMCを務める『これ余談なんですけど・・・』。4月15日の放送では、「東西ものまね戦士」が集結し、珠玉のネタや業界の裏話が披露された。番組内では、ホリが「嫉妬した」という若手ものまね芸人による、かまいたちのネタが