国会での党首討論の開催が、高市総理の外交日程を理由に今月は見送られることとなりました。与野党は去年、新年度予算の成立後から通常国会が閉会する4月から6月までの間、党首討論を毎月開催することで合意しています。これに基づいて野党側は、今月7日に新年度予算が成立したことから、速やかに党首討論を開催するよう求めていました。これに対し、自民党の梶山国対委員長はきょう（16日）、中道改革連合の重徳国対委員長に、高