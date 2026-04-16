「ヤクルト−ＤｅＮＡ」（１６日、神宮）ＤｅＮＡのジョン・デュプランティエ投手（３１）が先発し、４回２失点（自責１）で降板した。右腕はインフルエンザ感染で登板予定だった７日の中日戦を回避し、出場選手登録を抹消。この日、感染症特例措置により、１軍復帰した。しかし、二回に２死走者なしから７番・武岡に四球を与えると、投手の松本、丸山に連打を浴び１点先制を献上。三回には、２死二塁から岩田の左飛を左翼