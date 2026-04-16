飼い主さんが来客用のマットを出すと、すかさずペキニーズさんが…。来客の度に訪れるという『謎の癒し時間』が面白くも可愛すぎる光景が話題になっているのです。 「もてなされたい」の声が殺到したその微笑ましい光景は、記事執筆時点で47万回を超えて表示されており、2万件のいいねが寄せられました。 【写真：来客用のマットを出したら、犬が上で眠ってしまい…起こしたくなくなる『尊い表情』】 来客用のマッ