久しぶりのお兄ちゃんとの再会…！ほっこりが止まらない柴犬さんの熱烈歓迎がSNSで反響を集めています。喜びのダンスまで初披露！？話題の投稿は304万回再生を突破し「おしりフリフリ♡」「どうして？涙が…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『どうせ嘘やろ』半年ぶりに帰省する兄に半信半疑の犬→本当だと気付いた瞬間…『感動の再会』】 お兄ちゃんの帰省を疑うわんこ TikTokアカウント「