goetheが、5月13日に発売する1stアルバム『circle』より、リード曲「LIFE」を先行配信。あわせて、同楽曲のMVも公開されている。 （関連：【映像あり】goethe、5月13日リリースの1stアルバム『circle』リード曲「LIFE」MV） 同楽曲は、今を生きるすべての人の日々に寄り添うgoethe流の日常賛歌となっており、樋口太一（Vo/Gt）の温かみのある歌声とストリングスの響きが特徴的な一曲だ。MVは花屋を舞台に