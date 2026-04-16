りそなグループB1「長崎ヴェルカ」は15日、ホームで「広島ドラゴンフライズ」と対戦しました。 Bリーグ王者の経験もある広島を、ホームに迎え撃ったヴェルカ。 前半はインサイドを中心に得点を重ねられ、38-47と広島にリードを許し、折り返します。 それでも第3クオーター、相手のパスカットからの馬場の速攻などで徐々にヴェルカらしさを取り戻すと、馬場からパスを受けたジョン