カリスマモデル・冨永愛の長男で、モデルデビューした冨永章胤（あきつぐ）が、スタイリッシュなブラックコーデ姿を披露した。身長１９０センチと抜群のプロポーションで人気ブランドのショーにも参加する章胤。１６日までのインスタグラムで「最近仕事の休憩時間とか移動が多くなってきてヘッドフォン必須になってきたんだけど、このヘッドフォン音いいし似合っててびっくり！」とブラックコーデでヘッドホンをする姿などをア