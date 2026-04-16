JR東海は、客が乗車している通常の新幹線で「ドクターイエロー」のように鉄道設備の状態をチェックできる技術を開発しました。10月から走り始めるその新幹線、名前は「ドクターS」です。新幹線の架線など設備のチェックは、これまで“新幹線のお医者さん”として親しまれてきた黄色い車体の専用車両「ドクターイエロー」を走らせたり、社員が現地に行って確認したりしていました。JR東海では、すでにドクターイエローは引退してい