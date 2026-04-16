16日の東京株式市場で、日経平均株価が約1か月半ぶりに最高値を更新した。6万円の大台も目前だ。今週の株価は、月曜日（13日）にアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が合意しなかったことで下落した後、翌日の火曜日（14日）には協議再開の可能性があるとの報道を受けて上昇、16日までの3日間で3000円以上の値上がりとなった。この急激な上昇の要因は「アメリカとイランの戦闘終結への期待感」だ。三井住友DSアセットマネジメ